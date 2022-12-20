Şişli'de itfaiye ekipleri binadan kopan parçaların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Şişli'deki 2 katlı metruk binada çıkan yangın bitişikteki terk edilmiş binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri çalışmalar sırasında binadan kopan parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Şişli Yenişehir Mahallesi'nde Feylesof Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, binanın eski ve ahşap olmasından ötürü yaşanabilecek göçük tehlikesine karşı polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik çemberi oluşturuldu.

İtfaiye ekipleri binanın kopan parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, alevler hemen bitişikteki 2 katlı başka bir metruk binaya sıçradı. Merdiven yardımıyla binanın içine giren itfaiye ekipleri yangının büyümesini önledi. O esnada söndürülmüş olan diğer binadan kopan parçalar boş arsaya devrildi. İtfaiye ekiplerinin o sırada binanın çok yakınında olmaması muhtemel bir kazayı önledi.

Mahalle sakini Ferhat Dağ, binaların ikisinin de boş olduğunu belirterek, “Burada boş binada yangın çıktı. Yakmışlar gitmişler artık. Nasıl olduğunu da bilmiyoruz. Yarım saat kırk dakikadır yanıyor. Bina boştu, yandı. İtfaiye ekipleri geldi. Binaların ikisi de boştu zaten. Yangın birinden başladı, diğerine sıçradı” dedi.