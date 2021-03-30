Şişli'de kafe ve restoranlara korona virüs denetimi

Şişli'de Kaymakam Ali Fuat Türkel, Emniyet Müdürü Özay Kayhan katılımıyla kafe ve restoranlara korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde HES kodu ve yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul etme kontrolü yapıldı.

Şişli'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararların ardından, Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Şişli ilçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan beraberinde polis ve zabıta ekipleri, Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki lokanta ve kafelerde korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Cadde üzerindeki iş yerlerine tek tek giren Ali Fuat Türkel kafe ve restoran işletmecilerine uyarılarda bulundu. İş yeri sahipleri ve çalışanlara korona virüsle mücadele kapsamında uyulması gereken kuralları da hatırlatan Türkel, öncelikle HES kodu ve yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul etme kontrolü yaptı. Daha sonra da sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

“Bizim en çok dikkat ettiğimiz nokta müşteri sayısındaki kısıtlamaya uyulmasıdır”

Denetimlerde açıklamada bulunan Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, “Dinamik denetim modeline geçmiş bulunmaktayız. Bu çerçevede hemen hemen her gün çok sayıda ekiplerimiz sahada olmaktadır. Çoğu zamanda bizde daire amirlerimiz ile beraber sahadayız. Denetimlere duyarlılığı artırmak amacıyla devam ediyoruz. Bugün de emniyet müdürümüz ve sağlık müdürümüz ile yeme-içme yerlerine ziyarette bulunduk. Bu ziyaretteki amacımız yaptırım uygulamak amacıyla değil. Rehberlik etmek, yol göstermek ve tavsiye amacıyla bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki özellikle kurumsal firmalar ve lokantalar bu konuda hassasiyet gösteriyorlar. Bizim en çok dikkat ettiğimiz nokta müşteri sayısındaki kısıtlamaya uyulmasıdır. Yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul edilmesi, girişlerde HES kodu sorulması ve esnafımızdan açılış, kapanış saatlerine uyulmasını rica ediyoruz. Uyanlara teşekkür ediyor, uymayanları uyarıyoruz. Fakat uymamakta ısrar ederse o zaman idari yaptırım uygularız” dedi.