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Şişli'de kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından başlayan kar yağışı Şişli’de de etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından başlayan kar yağışı Şişli'de de etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle sürücüler ve yolda yürüyen vatandaşlar zorlandı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da Pazar günü başlaması beklenen kar yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren birçok ilçede etkili oldu. Şişli'de de etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı.

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