Şişli'de kasa hırsızları kamerada

Şişli'de bir işyerine giren hırsızlar içinde bin 500 euro, 430 bin lira ve 8 adet çek bulunan kasayı açamayınca otomobile yükleyerek çaldı. Şüpheliler yakalanırken, hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

Olay 11 Ekim Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Düztaş Sokak'ta bir işyerinde meydana geldi. A.Ç. isimli şahıs polise başvurarak iş yerinin soyulduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine araştırma başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kilidi kırarak içeri giren hırsızların kasayı açamayınca çaldıkları tespit edildi. Kasanın içerisinde bin 500 Euro, 430 bin lira ve 8 adet çek olduğunu belirlendi. Kısa süre süre sonra kimlikleri tespit edilen Kerem A. (22), Mehmet Y. (23). Muharrem T. (24) Arnavutköy'de gözaltına alındı. Kerem A.'nın 12, Mehmet Y.'nin 16, Muharrem T.'nin ise 5 suç kaydı olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Y. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.