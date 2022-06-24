Şişli'de kazaya davetiye çıkaran motosikletli kamerada

Şişli'de zaman zaman zikzak çizen zaman zaman da tek teker üzerinde giren motosikletli hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Kazaya davetiye çıkaran motosikletli kendisini takip eden başka bir motosikletli tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Şişli Gülbahar Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafiğin de yoğunlaştığı akşam saatlerinde, 34 ABV 584 plakalı motoruyla seyir halinde olan bir sürücünün hareketleri çevredekileri korkuttu. Motosikletli akan trafikte zaman zaman zikzak çizerken bazen de tek teker üzerinde ilerledi. Trafiği tehlikeye düşüren motosikletli, kendisini takip eden başka bir motosikletli tarafından cep telefonuyla görüntülendi.