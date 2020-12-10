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Şişli'de kumaş deposunda yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü

Şişli’de gece saatlerinde bir kumaş deposunda yangın çıktı.

Şişli'de gece saatlerinde bir kumaş deposunda yangın çıktı. Korku ve panik yaşayan mahalleli sokağa dökülürken, depoya sığınan bir kedi yangında can verdi.


Olay, saat 05:00 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, bir binanın altında bulunan kumaş deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği deponun bulunduğu sokakta korku ve panik yaşayan mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.


Depoya sığınan kedi yangında can verdi


İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, depoya sığınan bir kedi ise dumandan etkilenerek itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesine rağmen can verdi.


Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak vatandaşları binadan tahliye ederken itfaiye ekipleri kumaş deposunda duman tahliyesi başlatarak soğutma çalışması yaptı.

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