Şişli'de mahallelinin üzerine pompalı tüfekle ateş açan zanlılar yakalandı

Şişli Feriköy'de mahallelinin üzerine pompalı tüfekle ateş açan ve 3 kişiyi yaralayan zanlılar yakalandı.

Şişli Feriköy Mahallesinde ara sokakta 2 motosikletli mahallelinin üzerine pompalı tüfekle ateş açarak 3 kişiyi yaralamıştı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu olayın detayları ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yaptıkları çalışmalarda, Kenan E. ve Mertcan A. isimli şüpheli şahıslar ile Ünal Y. isimli şahıs arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Kenan E. ve Mertcan A.'nın bir süre sonra motosikletle mahalleye geri dönerek pompalı tefekle ateş açtığı belirlendi. Bu sırada Ünal Y.'nin yanında bulunan Bahattin K., Cenk M. ve Ömer A. isimli şahısların açılan ateş sonucu yaralandığı tespit edildi.

Yaralanan şahıslar sevk edildikleri hastanelere tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kenan E. ve Mertcan A. isimli şüpheli şahıslar olayda kullandıkları pompalı tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olaya ilişkin incelemeleri devam ediyor.