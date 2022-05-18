Şişli'de masanın üzerindeki cep telefonunu çalan şüpheliler yakalandı

İstanbul Şişli'de 2 kadın oturdukları AVM'nin kafeteryasındaki masada cep telefonunu unuttu. Masa üzerinde unutulan cep telefonunu oradan geçen şüpheliler çaldı. Çaldıkları telefonu inceleyen şüphelilerin soğuk kanlılığı pes dedirtirken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 15 Mayıs Pazar günü Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde (AVM) meydana geldi. İddiaya göre, AVM'nin kafeteryasında oturan iki kadın kalktıklarında masanın üzerinde telefonu almayı unutarak AVM'den çıkış yaptı. Olay yerinden geçmekte olan 3 kişi bir anda durarak telefonu fark etti. Bir süre düşünen şüpheliler ilerlemeye devam ettikten kısa süre sonra şüphelilerden biri tekrar gelerek masa üzerindeki cep telefonunu aldı. Telefonu çalan şüpheli onu bekleyen arkadaşlarının yanına giderek AVM'den hep birlikte çıkış yaptı.

Telefonu unutan kadınlar ise kısa süre sonra AVM'ye gelip masanın üzerini kontrol etti. Telefonun masanın üzerinde olmadığını gören kadınlar durumu AVM yönetimine bildirdikten sonra yapılan incelemelerde telefon bulunamayınca durum polis ekiplerine bildirildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışma sonrası telefonu çalan şüphelilerin Ö.T ve Ü.B isimli şahıslar olduğu belirlendi. Kimlikleri ve adresleri belirlenen Ö.T ve Ü.B isimli şahıslar 16 Mayıs Pazartesi günü yakalandı. Yapılan üst araması sonucu çalınan telefon ise Ö.T isimli şüphelinin üzerinde çıkıtı. Şüpheliden alınan telefon sahibine teslim edilmek üzere alındı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, AVM'nin kafeteryasında oturan iki kadın kalktıklarında masanın üzerinde cep telefonu unutuyor ve AVM'den çıkış yapıyor. Kısa süre sonra kafeteryadan geçen 2 erkek 1 kadın 3 şüpheli masanın üzerindeki telefonu fark ediyor. Kısa süre durarak telefona bakan 3 şüpheli çıkışa doğru ilerliyor. Daha sonra şüphelilerden biri geri gelerek masanın üzerinde unutulan cep telefonunu alıyor ve onu bekleyen arkadaşlarının yanına gidiyor. Kısa süre telefonu inceleyen şahıslar hep birlikte AVM'den uzaklaşıyorlar.