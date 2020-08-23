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Şişli'de metruk binada yangın

Şişli’de metruk bir binada yangın çıktı.

Şişli'de metruk bir binada yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, binanın yanında bulunan tamirhanedeki araçlar dışarı çıkarıldı.


Şişli Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 11.00 sıralarında tek katlı metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, binanın yanında bulunan tamirhanedeki araçlar dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede söndürülürken, polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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