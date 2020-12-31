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Şişli'de meze kuyruğu

Şişli’de yılbaşı gecesi hazırlığı yapan vatandaşlar meze ve şarküteri dükkanı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Şişli'de yılbaşı gecesi hazırlığı yapan vatandaşlar meze ve şarküteri dükkanı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.


Şişli'de yeni yılı evinde geçirecek olan vatandaşlar alışveriş yapmak için dışarı akın edince uzun kuyruklar oluşturdu. Ergenekon Caddesi üzerinde bir mezeci ve şarküteri önünde sıraya giren vatandaşlar nedeniyle kaldırımda uzun kuyruk oluştu. İçeriye giren vatandaşlar alışverişini yaparken bazı vatandaşların ise bir saattir kuyruktu beklediği öğrenildi.

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