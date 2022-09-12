Şişli'de öğrenciler için ilk ders zili çaldı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim ve öğretim kurumları için 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı başladı. Şişli'de de öğrenciler sabah erken saatlerinden itibaren okulun yolunu tutarken, bazı öğrenciler okula girmemek için gözyaşı döktüğü görüldü.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı ilköğretim, ortaokul ve liseye giden yaklaşık 19 milyon öğrenci için bu sabah ilk ders zili çaldı. İlköğretim ve anaokulu öğrencileri için Uyum Eğitimi haftasının tamamlanmasının ardından bugün tüm kademeler için eğitim ve öğretim yılı başladı. Şişli'de de öğrenciler ve aileleri sabahın erken saatlerinden itibaren okul yolunu tuttu. Pek çok öğrenci ve ailesi heyecanla yeni eğitim ve öğretim yılına hazır halde bulunurken, bazı öğrenciler okula girmemek için gözyaşı döktü. Velilerin de çocuklarını okula bırakmakta zorlandıkları ve çocuklar okula girene kadar dışarıda onları bekledikleri görüldü. İlk ders zilinin çalmasıyla başlayan 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı 16 Haziran 2023'te sona erecek.

“Heyecanlı ve mutluyum”

Bu sene üçüncü sınıfa giden öğrenci Seray Bayraktar, “ Bugün üçüncü sınıfa geçtim. Heyecanlıyım ve mutluyum. Arkadaşlarımı özledim. Yaz tatilim güzel geçti. Derslerime çalıştım. Bugün de okulda neler yapacağız bilmiyorum. Büyüyünce avukat ya da öğretmen olacağım. Bunun için de derslerime çalışacağım” dedi.

“Herkesi çok özledim”

Herkesi çok özlediğini belirten Eylül Mina Kabuk, “ Bugün heyecanlı ve mutluyum. Yaz tatilinde İzmir'e gittim, orada denize girdim. Dedemle top oynadık. Okulumu da arkadaşlarımı da özledim. Öğretmenimi ve herkesi çok özledim. Ders çalışmayı da biraz özledim. Bu sene ikinci sınıfa geçtim. Ders çalışmayı da biraz seviyorum” diye konuştu.

“Çocuklar okulu özledi”

Kızını okula getiren veli Ferhat Kabuk ise, “ Valla çocuklar okulu özledi bu sene. Yaz tatili de güzel geçti. Yeni eğitim ve öğretim yılında bütün çocuklara başarılar diliyorum. Bizler de çok heyecanlıyız. Bu sene ikinci sınıfa başlıyor çocuğumuz. Biz de heyecanlıyız tabii. Okul hayatımız güzel geçiyor, yapıyor bir şeyler. İlk gün diye okula bugün ben getirdim. Bugünden sonra artık kendisi gidip gelecek” ifadelerini kullandı.

“Öğretmenim ne derse onu yapacağım”

Bu sene ilkokula başlayan ve geçtiğimiz hafta uyum eğitimini tamamlayan Defne Nur Şimşek, “ Geçen hafta güzeldi. Hamur da oynadık. Okula alıştım. Okul güzeldi sevdim. Bu hafta daha yeni başladığımız için öğretmen ne derse onu yapacağım. Ders çalışmayı da seviyorum. Ders olarak da hepsini seviyorum. Bugün de çok heyecanlıyım, çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“Arkadaşlarımla oyun oynamayı özledim”

Okulda oyun oynamayı özlediğini ifade eden Ela Naz Akyel, “ Okulumu ve arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok özledim. Yaz tatilinde kardeşimi görmeye gittim. Ananemler de gördüm. Sonra geldim. En çok arkadaşlarımla oyun oynamayı özledim. Bugün heyecanlıyım ve mutluyum” dedi.