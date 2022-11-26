Şişli'de öldüren üç kişinin cenazeleri adli tıptan alındı

Şişli Kuştepe'deki bir gecekonduda öldürülen 3 kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Şişli Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir evde uyuşturucu madde kullanmak için bir araya gelen 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış ve kavgada V.A., M.Ö. ve T.V., kafasından vurularak öldürülmüştü. İncelemenin ardından üç kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. 2'si kadın 1'i erkek 3 kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.

Hayatını kaybedenlerden V.A., ikindi vaktinde Şişli Filiz Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa mezarlığında defnedilecek. T.V. ve M.Ö.'nün ise Kuştepe Mahallesi'nde kılınacak namazın ardından bugün defnedileceği öğrenildi.