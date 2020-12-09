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Şişli'de otel odasına şok baskın

Şişli’de polis ekipleri tarafından bir otelin odasına şok baskın düzenlendi.

Şişli'de polis ekipleri tarafından bir otelin odasına şok baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 1 kilo uyuşturucu madde, 2 bin 56 adet uyuşturucu hap ile deste deste sahte döviz ele geçirildi, 3 kişi de gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Gece Kartalları ekipleri, dün gece devriye görevi yaptığı sırada durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı. Y.O isimli kişinin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ve sahte döviz ele geçirildi. Y.O uyuşturucu madde ve sahte döviz ile Feriköy Polis Merkezi'ne teslim edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Y.O.'ya uyuşturucuyu ve parayı kimden ve nereden aldığını sordu. İsminin F.Ç. olarak bildiği bir kişiden aldığını söylemesi üzerine bu kişinin kaldığı yer belirlendi. Savcılıktan gerekli izinlerin alınmasından sonra F. Ç'nin kaldığı otel odasına şok baskın yapıldı.


Otel odasına yapılan aramalarda 2 bin 56 adet uyuşturucu hap, 1 kilo uyuşturucu madde, hassas terazi ve 190 deste halinde yaklaşık 16.5 milyon lira tutan sahte döviz ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişinin Şişli Asayiş Büro'daki işlemleri devam ediyor.

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