Şişli'de polis ile vatandaş arasındaki futbol turnuvasında dostluk kazandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile Kuştepe mahalle sakinleri arasında polis ile vatandaş ilişkilerini geliştirmek amacıyla futbol turnuvası düzenlendi. Düzenlenen turnuvayı Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Şişli Kuştepe Mahalle Muhtarı Eyüp Demirkıran, polis ekipleri ve mahalle sakinleri heyecanla takip etti. Kuştepeli vatandaşların oluşturduğu 2 takım ile Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu 2 takım arasında oynanan maç, kıyasıya mücadeleye sahne oldu. 2 maç üzerinden düzenlenen turnuvanın ilk maçı saat 21.00'de başlayıp 22.00'de biterken turnuvanın 2'nci maçı 22.00'de başlayıp 23.00'de sona erdi. Kuştepe'nin çiçek satan gençlerinden oluşan takımın kaptanına Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan çiçek takdim etti. Maçı vatandaşlar ve polis ekipleri merakla takip ederken Kuştepeli çocuklar takımlarına tezahüratlarla destek oldu. Mahalle sakinleri de Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya'ya çiçek takdim etti.

“Ben Kuştepelileri bugün tutuyorum”

Turnuvada konuşan Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, “Kuştepe'de belki ister istemez, sosyal demografik yapısından, çok kozmopolit olmasından dolayı farklı bazı olaylara geçmişte sahne olmuş olabilir. Bu noktada hem emniyet müdürlüğümüz hem muhtarlığımız gerçekten vatandaşlarımızla çok koordineli bir şekilde çalışma sergiliyor. Birlikte hareket ediyor. Emniyet müdürlüğümüze ve muhtarlığımıza bugün, gençlerimizle kaynaşması bir arada olması, beraber olması noktasında bu güzel etkinliği düzenledikleri için çok teşekkür ederim. Bugün belki buradan bir galip çıkacak ama benim gönlüm Kuştepe'nin kazanmasından yana. Ben Kuştepelileri bugün tutuyorum. Ama dostluk kazanacak onu söyleyeyim” dedi.

“Gerçekten Kuştepe'nin sokakları Brezilya'nın sokakları gibidir”

"Tarihinde Kuştepe futbola aşıktır" diyen Mahalle Muhtarı Eyüp Demirkıran, “Emniyet olarak Kuştepe'de turnuva yapmak bizim için çok onur verici ve şeref verici bir hadisedir. Tarihinde Kuştepe futbola aşıktır. Biraz önce kendisi de söyledi. Gerçekten Kuştepe'nin sokakları Brezilya'nın sokakları gibidir. Futbola aşık bir Kuştepe'dir” diye konuştu.

“Bu turnuvayı Kuştepe adına oluşan bazı önyargıları kırmak adına yapıyoruz”

Turnuvada oynayacakları futbolla kendilerini göstereceklerini söyleyen Demirkıran, “Şimdi bu turnuvada oynadığımız futbolla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kendimizi göstereceğiz. Turnuvamızın amacı Kuştepe'de bazı ön yargıların yıkılması adına yapıyoruz. Bunu şöyle düşünebiliriz sosyal sorumluluk projesi olarak da düşünebilirsiniz. Bugün İlçe Emniyet ile Kuştepe arasında soğuk algıların olduğu söz konusudur. Bugün internete bastığınız da emniyet ile Kuştepe'nin kötü algıları çıkar. Bugün sizin vesilenizle çok güzel ortam çıkacak. İnternete girildiğinde Şişli Kuştepe'de Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile gerçekten dostluk maçı yapılıyor olması bizim için onur verici” şeklinde konuştu.

Büyük çekişmeye sahne olan turnuvada jeneriklik goller atıldı. Dostluğun kazandığı turnuvada polisler ile vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan bu tür sosyal faaliyetlerin devam edeceği öğrenildi.