Şişli'de silahlı saldırgan husumetlilerine kahvehanede kurşun yağdırdı: 2 yaralı

Şişli'de bir saldırgan husumetli olduğu 2 kişiye kahvehanede kurşun yağdırdı. Bir kişi kahvehane önünde kurşunların hedefi olurken, saldırgan kaçan diğer kişiyi kovaladı. Birkaç sokak ötede evinin önünde yakaladığı şüpheliye de sokak ortasında kurşun yağdırdı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şişli Gülbahar Mahallesi Güney 1 Sokak'ta bulunan kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, saldırgan silahla kahvehaneye gelerek husumetli olduğu 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, saldırgan yanında getirdiği silahla husumetlilerine kurşun yağdırmaya başladı. Bir kişi kahvehane önünde kurşunların hedefi olurken, diğer kişi oradan kaçmayı başardı. Saldırgan kaçan kişinin peşine düşerken, birkaç sokak ötede evinin önünde yakaladı. Sokak ortasında diğer husumetlisine de kurşun yağdıran saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Saldırgan husumetlisini evinin önünde yakaladı

Kahvehane önünden kurşunlardan kaçmayı başaran kişi saldırganın takibinden kaçamadı. Saldırgan birkaç sokak ötede evinin önünde yakaladığı husumetlisine kurşun yağdırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi Okmeydanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.