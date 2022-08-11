İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şişli'de simitçi ve esnaf birbirine girdi, vatandaşlar zor ayırdı

Şişli’de bir esnaf ve simitçinin kavga etmesi üzerine vatandaşlar devreye girdi.

Şişli'de bir esnaf ve simitçinin kavga etmesi üzerine vatandaşlar devreye girdi. Vatandaşlar, kavgayı zorla ayırırken 2 tarafın birbirinden şikayetçi olmadığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


Olay, saat 13.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Mecidiyeköy Metrobüs Durağındaki esnaf ile simit satıcısı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. İkili arasında sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayı çevredeki vatandaşlar güçlükle dindirdi. Kavga eden esnaf ve simit satıcısının birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.