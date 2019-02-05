Şişli'de sit alanı ilan edilen bölge havadan görüntülendi

İstanbul Şişli'de, Harbiye ve Teşvikiye'nin de dahil olduğu 6 mahalle “tarihi ve kentsel sit alanı” ilan edildi. Sit alanı ilan edilen bölge, havadan görüntülendi.

İstanbul Şişli'de İnönü, Ergenekon, Halasgargazi, Meşrutiyet, Teşvikiye ve Harbiye olmak üzree toplam 6 mahalleyi kapsayan alan için “tarihi ve kentsel sit alanı” kararı alındı. İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu'nun vermiş olduğu bu kararla birlikte, mevcut imar planlarıyla inşaat işlemi yapılmasının önü kapatıldı. İstanbul'un oldukça değerli gayrimenkullerinin bulunduğu Şişli'de belirlenen yerlerde artık kentsel dönüşüm gibi tüm işlemler Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu iznine tabi olacak. Kurul mevcut yürürlükte olan imar planını dikkate almayarak, kendi kararını oluşturacak.

Vatandaşların bazıları verilen kararı yerinde bulurken bazıları ise alınan bu kararın daha sonra bozulabileceğini ifade ediyor. Şişli'de bulunan Halasgargazi ve Meşrutiyet bölgelerinin son durumu ise havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde belirli bir yükseklikte kalmış yapıların arasından yükselen gökdelenler göze çarpıyor.

“Umarım tarihi yapılar korunur”

İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu'nun kararını değerlendiren Emine Dönmez, “Sit alanı olan bölgeleri imara açıyorlar. Şu anda burada baştan bir sit alanı oluşturmak rantı önleyeceğini düşünmüyorum. Burası şu anda sit alanı olan bölgeleri olsa bile ilerde bu kararları bozup açacaklarına inanıyorum. Umarım tarihi yapılar korunur. Çünkü çok güzel mekanların olduğunu biliyorum bunların değiştirilmemesini umuyorum” diye konuştu.

“Yapıların fizibilitesinin iyi yapılması lazım"

Şişli'de yaşayan Salih Aydın ise “Tarihi sit alanı ilan edilerek korunmasında her zaman fayda var. Ancak bu belirlenen bölgelerin ne kadar korunacağı konusunu düşünüyorum açıkçası. Sit alanlarının iyi belirlemek gerekiyor çünkü burada ciddi ölçüde bir yapılaşma var. Yapıların fizibilitesinin iyi yapılıp öyle bir kararın alınması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı