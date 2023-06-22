Şişli'de taksi denetimi: Ruhsatı olmadığı tespit edilen bir taksi trafikten men edildi

Şişli'de sivil trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimde belediye ruhsatı bulunmadığı tespit edilen bir araç trafikten men edilirken, emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri ve belediyenin toplu ulaşım denetleme ekiplerince, kurallara uymayan, belgeleri eksik olan ticari taksicilere yönelik Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Sivil trafik polisleri, denetimde sürücülerin ehliyetlerini, ruhsat ve çalışma belgelerini kontrol etti. Gerçekleştirilen kontrolde durdurulan Ercan Ayan kontrolündeki taksinin belgeleri inceledikten sonra belediye ruhsatının bulunmadığını tespit etti. Ruhsatı olmayan taksi trafikten men edilirken, 4 bin 64 TL para cezası yazıldı. Denetimde şoförlerin emniyet kemerleri de denetlenirken, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen şoförlere ceza yağdı.

Emniyet kemeri takmadığı için 436 TL para cezası yiyen Mustafa Yücel, “Emniyet kemerini takmadım. Haklısınız, takmalıydım am işte bir hata yaptım. Müşterilerimi yeni Nişantaşı'ndan aldım, İstinye Park'a götürüyorum. Yapacak bir şey yok. 436 TL para cezası yedim” ifadelerini kullandı.