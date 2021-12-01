Şişli'de taksi denetimleri sürüyor: "Kemeri takmayı unuttum" dedi cezayı yedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli'de ticari taksilere yönelik denetim yaptı. Emniyet kemeri takmayan 4 sürücüye toplam 576 lira, bir sürücüyü de evrak eksikliğinden bin 339 TL para cezası kesilirken aracı ise trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Şişli Büyükdere Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Yapılan denetimler kapsamında 4 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan toplam 576 lira bir diğer sürücüye ise belediyeye bağlı ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle bin 339 TL para cezası kesilirken, araç da bağlanarak trafikten men edildi.

“Kemer takmayı unuttum" dedi cezayı yedi

Emniyet kemerini takmayı unuttuğunu söyleyen sürücü basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, evrak eksikliğinden ceza kesilen ve aracı bağlanan taksi sürücüsü Akın Tolga ise,” Benim de yeni haberim oldu. Aracın sahibini arayacağım şimdi. Cezayı da bilmiyorum bakacağım şimdi" dedi.