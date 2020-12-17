Şişli'de tartışma kanla bitti: Adeta ölüme yürüdü

Şişli'de alkollü kişiler arasında çıkan tartışmada bir kişi silahla öldürüldü. Kısa sürede yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 13 Aralık gecesi saat 03.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Atakan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın giriş katındaki dairede alkol alarak eğlenen Selçuk Durna (27) ve arkadaşının penceresinin önüne iki kişi geldi. Alkollü oldukları öğrenilen bu kişilerle Selçuk Durna arasında bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve şüphelilerden biri kolunu pencereden içeri sokarak elindeki silahı ateşledi. O esnada içeride bulunanlardan ölen ya da yaralanan olmadı. Şüpheliler oradan uzaklaşmak üzere olay yerine geldikleri ticari taksiye bindi.

Selçuk Durna adeta ölüme yürüdü

Şüpheliler taksiye binip olay yerinden ayrılmak üzereyken, evden çıkan Durna adamları yakalamaya çalıştı. O esnada şüphelilerden biri taksinin içinden elindeki silahı bir kez daha ateşledi ve Selçuk Durna vücuduna isabet eden kurşunla yere yığıldı. Şüpheliler bindikleri ticari taksiyle kaçarken Selçuk Durna ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durna tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Kısa sürede yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği yerlerde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Ekipler, olayın şüphelisinin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Çalışmalar sonucu kimliği ve adresi tespit edilen Yusuf Ç. (35) kıskıvrak yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheli tutuklandı

Selçuk Durna'nın öldürülmesi olayının şüphelisi olarak emniyette ifadesi alınan Yusuf Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yusuf Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.