Şişli'de tehlike arz eden 4 bina boşaltıldı

Şişli Merkez Mahallesi'nde tehlike arz eden 4 bina ekipler tarafından boşaltıldı. Binaların çevresinde güvenlik önlemi alınırken bina sakinleri, otellere yerleştirildi.

Şişli Merkez Mahallesinde tehlike arz eden 4 bina boşaltıldı. Tehlike arz eden binaların çevresinde ekipler, önlem alırken bir binada ise şu sıralar kontrollü şekilde eşyaların tahliyesi gerçekleşiyor.

Kartal'da 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir binanın yıkılmasının ardından Şişli'de tehlike arz eden 4 bina tahliye edilerek bina sakinleri otellere yerleştirildi.

Yaşanan süreç hakkında bilgi veren Engin Apartmanı Sakini İnci Balkan ,"Engin apartmanında oturuyorum. 24 Ocak tarihine kadar her şey mükemmeldi.O tarihte binamızın altında bir kolon patlağı olduğu belediyeye bildirildi. Yapılan performans analiz sonucunda binamızın güçlendirmeye ihtiyacı olduğu söylendi. Bizler canımızı kurtardık ama şuan mallarımız içeride. Çok sevimsiz bir sürece girdik. Canımıza birşey olmadığı için mutluyuz. Binalarımızda hasar, sarsıntı yok. Binalarımızın sağlamlığından eminiz. Ama eski yapılar. son dönemin deprem yönetmeliğine göre uygunluğu yok. Belediye bize tahliye tebliğinde bulundu. Riskli bir rapor olduğu için boşalttık. 56 daire şuan başının çaresine bakmaya çalışıyor" dedi.