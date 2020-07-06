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Şişli'de televizyon tamircisinde patlama: 1 yaralı

Şişli’de televizyon tamircisinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Şişli'de televizyon tamircisinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucunda iş yerinin önünden geçen bir kişi, cam kırıklarının isabet etmesi sonucu yaralandı.


Olay, saat 21.30 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi Şehit Ahmet Sokak'ta bulunan televizyon tamircisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, televizyon tamirciliği yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Kapalı olan iş yerinin camları patlamanın şiddetiyle parçalanırken, bu sırada yoldan geçen bir kişi cam kırıklarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Patlamanın sesini duyan vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise iş yerine müdahale etti. Patlamada yaralanan kişi ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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