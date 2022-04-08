İhlas Haber Ajansı

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Şişli'de ticari taksilere yönelik denetim

Şişli’de ticari taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimde emniyet kemeri takmadıkları belirlenen sürücülere 196’şar lira para cezası kesildi.

Şişli'de ticari taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimde emniyet kemeri takmadıkları belirlenen sürücülere 196'şar lira para cezası kesildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri, sürücülerin ehliyetleri ve emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edildi. Ehliyet kemeri takmayanlara ise 196'şar lirası idari para cezası kesildi.

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