Şişli'de ticari taksilere yönelik denetim

Şişli'de sivil trafik ekipleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde yolcu seçen bir taksi sürücüsüne bin 823 lira ceza kesilirken, aracı da trafikten men edildi.

Şişli Mecidiyeköy'de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yolcu seçen, kısa mesafede yolcu almayan, taksimetre açmayan sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan taksicilerin belgeleri kontrol edildi. Kurallara uymadığı için durdurulan sürücü Ömer Alkılıç, basın mensuplarına tepki gösterirken, taksiciye seyir halinde telefonla konuştuğu ve emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle toplam 623 lira ceza kesildi.

Denetim esnasında bir sürücüye ise yolcu seçtiği için cezai işlem uygulandı. İş görüşmesine gitmek için taksiye binmek istediğini söyleyen vatandaş ise, “İş görüşmesine gidecektim. Boş musunuz diye sordum bana nereye gideceğimi sordu. Seyrantepe'ye gideceğimi söyleyince dolu dedi. Kısa mesafe olarak mı gördü bilemiyorum ama ben şu an iş görüşmesine gideceğim ve taksiye ihtiyacım var. Eğer dolu ise bana nereye gideceğimi sormadan önce dolu desin neden nereye gideceğimi söyledikten sonra dolu olduğunu söylüyor?” dedi. Yolcu seçtiği belirlenen taksi sürücüsüne bin 823 lira ceza kesilirken, aracı da trafikten men edildi.