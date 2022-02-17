İhlas Haber Ajansı

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Şişli'de trafik denetimi

Şişli’de ticari taksiler başta olmak üzere trafik denetimi gerçekleştirildi.

Şişli'de ticari taksiler başta olmak üzere trafik denetimi gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, Şişli' de ticari taksiler başta olmak üzere trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler esnasında emniyet kemeri takılı olmayan 5 kişiye toplam 980 TL, abartılı egzoz kullanan ve aracında çakar bulunan kişilere bin 800'er TL ve seyir halinde telefon kullanan kişiye ise 427 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerin süreceği öğrenildi.

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