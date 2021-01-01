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Şişli'de yangın paniği

Şişli’de bir binanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şişli'de bir binanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa dökülürken, bazı vatandaşlar ise pencerelerinden çalışmaları izledi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.


Yangın, saat 11.00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Seyhan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki 6 katlı bir binadan dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle mahalleli sokağa dökülürken, bazı vatandaşlar ise evlerinin pencerelerinden çalışmaları izledi.


Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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