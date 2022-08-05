Şişli'de yol vermek isteyen kamyonetin devrilme anı kamerada

Şişli'de karşı yönden gelen araca yol vermek isteyen şoförün kullandığı kamyonetin yol kenarına devrildiği anlar kameraya yansıdı.

Şişli Sakız Ağacı Sokak'ta saat 12.50'de meydana gelen kazada, Cemal G. yönetimindeki 34 EMF 180 plakalı, karton yüklü kamyonet yokuş aşağıya seyir halindeyken karşı yönden gelen aracı görüp yol vermek istediği sırada kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonette maddi hasar meydana gelmişti. Yaşanan kaza anı bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.