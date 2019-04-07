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Şişli'deki özel halk otobüsündeki kazanın yaralı sayısı açıklandı

Şişli’de fireni boşaldığı iddia edilen bir Özel Halk Otobüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip, 3 ticari araca ve 2 otobüse çarptı.

Şişli'de fireni boşaldığı iddia edilen bir Özel Halk Otobüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip, 3 ticari araca ve 2 otobüse çarptı. Kazada bir otobüs sürücüsünün kazada, 24 kişi yaralandığı açıklandı.


Kaza, dün akşam saat 21.30 sularında Şişli Mecidiyeköy yan yolda meydana gelmişti. İddiaya göre, freni boşalan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BE 5467 plakalı Özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve önce seyir halindeki 3 ticari araca ardından 2 Özel Halk Otobüsüne çarparak durabilmişti. 3 araç ve 3 otobüsün karıştığı kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, çok sayıda sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edilmiş ve itfaiye ekipleri otobüste sıkışan sürücüyü kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etmişti. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu çok sayıda yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.


Kaza nedeniyle yan yol yaklaşık 2 buçuk saat trafiğe kapatılmıştı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açılmıştı.


Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen kazada, 24 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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