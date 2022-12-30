Şişli'deki yol kavgası kameraya böyle yansıdı

Şişli'de hafif ticari aracın sürücüsüyle motosikletli kurye arasında tartışma çıktı. Taraflar araçtaki bir kişi tarafından ayrılırken, Olay anı kameralara yansıdı.

Olay Şişli Gülbahar Mahallesi'nde 28 Aralık Çarşamba saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araç sürücüsü ile motosikletli kurye arasında yol nedeniyle tartışma yaşandı. Giderek büyüyen tartışma sonucunda, hafif ticari aracın sürücü, araçtan inerek motosikletli kuryenin üzerine yürüdü. Tarafları, şoför koltuğunun yanında oturan vatandaş önledi. İhbar üzerine Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve hafif ticari araç sürücüsü yakalanarak emniyete götürüldü. Karakolda ifadesi alınan sürücü daha sonra adliyeye sevk edildi.