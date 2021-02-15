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Site kapısına devrilen ağaç site sakinlerini mahsur bıraktı

Kartal’da site girişinin önüne devrilen ağaç sitenin otopark girişini kapattı.

Kartal'da site girişinin önüne devrilen ağaç sitenin otopark girişini kapattı. Site sakinleri devrilen ağaç nedeniyle otomobillerini siteden çıkaramayarak mahsur kaldı. Devrilen ağaç itfaiyenin müdahalesiyle kesilerek yoldan alındı.


Kartal Uğur Mumcu Mahallesinde saat 09.15 sıralarında bir sitenin girişine ağaç devrildi. Yoğun kar nedeniyle devrilen ağaç sitenin otopark girişini araç trafiğine kapattı. İşe gitmek isteyen site sakinleri otomobillerini siteden çıkaramayınca mahsur kaldı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri makineli testere ile ağacı keserek site girişini açtı.


Olayı anlatan site sakini Gültekin Sidal, “Sabah işe gideceğiz diye çıktık. Ağaç devrilmiş itfaiyeyi aradık. Sitenin yolunu kapatmış” dedi.

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