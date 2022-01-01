Site sakinlerinin aidat ödemeleri yapay zekalı uygulamayla düşüyor

Site yönetimlerinde şeffaflık son dönemde tartışılan konular arasında yer alıyor. Bu alanda bir çok teknoloji tabanlı uygulama geliştiriliyor. Toplu yaşam alanlarındaki yöneticiler, sakinler ve üye işyerleri için geliştirilmiş yapay zeka tabanlı online bir platform olan ve site yönetimlerine web sitesi platformu hizmetleri ile 2009 yılında yola çıkan Apti, kolaylık sağlayan uygulamalarını sunmaya devam ediyor.

Apti Kurucu ortağı Ali Emre Erişen, uygulamayı, basit bir muhasebe programının ötesine taşıyarak, toplu yaşam alanı ekosistemindeki herkes için bir yaşam asistanı haline dönüştürmek istediklerini söyleyerek, “Eklenen yenilikçi ve akılcı özelliklerle Apti, sektörünün ilk yapay zeka hizmet vereni olmak istiyor. Uygulamayı modül sistemiyle geliştirerek, onlarca farklı modülü hayata geçirdik. Su ve yemek siparişi, çilingir gibi konularda hizmet almak istediğinizde, uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Taşınmak isterseniz, tamirciye ihtiyacınız olursa yine güvenilir işyerlerine uygulama üzerinden kolayca ulaşabiliyorsunuz. Üye firma elde ettiği gelirin yüzde 10'unu ödüyor. Bunun yüzde 5'i site yönetimine, yüzde 5'i ise site sakinine gidiyor. Site içerisindeki tüm kameralara entegre edilen uygulama üzerinden, yüz tanıma teknolojisi ile çocuğunuzun yerini öğrenebiliyorsunuz. Sitenin sosyal alanları için Apti uygulaması üzerinden randevu alarak bekleme, yoğunluk gibi durumları ortadan kaldırabiliyorsunuz. Online siparişlerde HES kodu uygulamasını kullanıyoruz ve ön kontrol sağlıyoruz. Apti üzerinden verdiğiniz siparişlerde, siparişi eve getirecek kurye, HES kodu sorgulamasından geçirildikten sonra içeriye girebiliyor. Site içerisindeki tüm gelişmeleri, sitenin bütçesini ve tüm harcamalarını yine uygulama sayesinde öğrenebiliyorsunuz. Plaka tanıma yazılımı da uygulama da mevcut. Tüm bu hizmetlere cep telefonunuzdaki Apti uygulamasından veya sitenize sağladığımız ücretsiz web sitenizden ulaşabiliyorsunuz” diye konuştu.

“Harcadıkça aidat ödemek mümkün”

Apti'nin günlük yaşamda mobil uygulama üzerinden yapılan tüm alışverişlerde site sakinlerine ‘Apti puan' kazanma fırsatı sunduğunu aktaran Erişen, bu puanların aidat ödemelerinde kullanılabildiğini ve böylece, toplanan Apti puanlara göre aidat ücretinin tamamının bu şekilde karşılanmasına olanak sağlandığını kaydetti. Yönetimlere de yine hem toplanan puanlar hem de aplikasyon içi reklamlarla yüksek oranlarda ekonomik katkı fırsatı sunduklarını bildiren Erişen, üye işyerlerine ise sağlam ve güvenilir binlerce müşteriden oluşan bir portföy verdiklerini dile getirdi.

“Silikon Hills'e müracaat ettik”

Şu anda 12 sitede, 8 bin konut ve 21 bin 342 kullanıcıya hizmet verdiklerini söyleyen Erişen, 2022 yılının başında Türkiye'de uygulamayı kulanan site sayısını 100'ün üzerine çıkartmayı ve yine aynı yıl içerisinde yurt dışına açılmayı hedeflediklerini dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Texas Austin'de bulunan Silikon Hills'da yer almak için müracaat etkilerini kaydeden Erişen, uygulamanın yurt içi ve yurt dışından yatırım teklifleri aldığına da değindi. Erişen, uygulamanın yurt dışında da Amerika, Azerbaycan, Gürcistan ve Endonezya'da test aşamasında olduğunu bildirdi. 2022 itibariyle tam faaliyette olacaklarının ve ilk hedeflerinin aidatları yüzde 33 düşürmek olduğunun altını çizen Erişen, uygulamanın bu alanda rakibinin bulunmadığını ve amaçlarının sitelere yalnızca aidat ya da muhasebe programı satmak olmadığını vurguladı.