Site yöneticisi ile kiracı arasında saç saça baş başa kavga çıktı

Esenyurt'ta iddiaya göre bir kiracı, site yöneticisinin usulsüz davranışlarına tepki gösterdi. Kendisine evinde fuhuş yaptığı ve uyuşturucu kullandığı gibi çeşitli iftiralarda bulunulmasına dayanamayan kiracı, site yöneticisi kadın konuşmak isteyince saç saça baş başa birbirine girdi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, site yöneticisi kadın, bir kiracıya usulsüz şekilde çöp cezası yazması ile aralarında tartışma çıktı. İlerleyen günlerde kadın kiracıya, evinde fuhuş yaptığı, uyuşturucu kullandığı gibi çeşitli iddialarda bulunan site yöneticisi, bununla da yetinmeyip kadının ev sahibini arayarak evden çıkartılmasını istedi. Site giriş kartlarının yenilenmesi üzerine yönetim ofisine giden kiracı, burada kartlar için 50 TL ücret istenince, “Bu kartlar 5 TL'ye basılıyor, neden 50 TL verelim” diyerek tepki gösterdi. Bu tepki karşısında iddiaya göre site yöneticisi, “Üstüne kendime içki masası kuracağım” dedi. Bu cevap sonrasında hararetlenen tartışma saç saça kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

“Üstüne içki masası kuracağım”

Yaşanan olayı anlatan kiracı Elif Pehlivan, “Bana site yönetimi tarafından usulsüz şekilde çöp cezası yazıldı. Ben bu cezaları ödemeyeceğimi söylediğimde ise ev sahibin aranıp evden çıkartılmam gerektiğini, evde fuhuş yapıldığını ve uyuşturucu kullanıldığını söyledi. Ev sahibim tabi ki bu iftiralara itibar etmeyince beni tehdit etmeye başladılar. Bana farklı durumlardan cezalar yazmaya başladılar. Tabi bunları da kabul etmeyince saldırıya uğradım. İlerleyen günlerde yönetim ofisinden bana bina giriş kartlarının yenilendiği ve yeni kartı almam gerektiği söylendi. Ofise gittiğimde kart için benden 50 TL para istendi. Bende ‘Bu kartlar 5 TL'ye basılıyor, neden 50 TL verelim” dediğimde site yöneticisi bana ‘Üstüne içki masası kuracağım, seni de öldürdüğümde beni seven kat malikleri ile yeniden içki masası kuracağım” dedi. Bunun üzerine de arbede çıktı. Güvenlik adı altındaki danışmada ki arkadaşta o arbede de benim kolyemi çaldı. Çöp cezaları ile ilgili tebligatımı almaya gidince de üstüme saldırıldı. O günden de darp raporum ve şikayetim mevcut. Bu kadın bizi evden çıkarıp yeni kiracı almak istiyor. Bu süreçte de aldığı komisyonlarla haksız kazanç elde etmek istiyor” dedi.