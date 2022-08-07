Sivaslılar Madımak Festivali'nde buluştu

İstanbul'da yaşayan Sivaslılar, Bağcılar'da düzenlenen Madımak Festivali'nde bir araya geldi. Alanı dolduran davetliler, madımaktan 40 çeşit yöresel yemekle, türküleriyle ve folklor gösterileriyle hem eğlendi hem de memleket hasretini giderdi.

Bağcılar Belediyesi ile Sivaslılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Dünya Sivaslılar Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. İstanbul'da yaşayan Sivaslılar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'na akın etti. Birbirleriyle sohbet eden Sivaslılar, hem dostluklarını pekiştirdi hem de memleket hasreti giderdi.

Aslen Sivaslı olan AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, Dünya Sivaslılar Günü'nü kutlayarak başladığı konuşmasında, “Sivas bir tarihtir, bir medeniyettir. Anadolu'nun kader coğrafyasıdır. Sivas, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı kutlu bir şehir olarak yakın tarihimize damgasını vurmuştur. Bu yüzden Sivaslı olmak bizim için bir ayrıcalıktır. Sivaslılar, komşuluk ilişkisiyle, yaşantısıyla, kültürüyle, sımsıcak yaklaşımıyla İstanbul'da yaşayan her bölgeden insanımıza örnek olmaktadır. Hemşehri dayanışmasıyla da bir bakıma İstanbul'umuz da bizler için Sivas'ın bir yansıması olmuştur” dedi.

“Sırtını Sivaslılara dayayanın sırtı yere gelmez”

Sivaslılardan övgüyle bahseden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise, “Sivas, Selçuklu ve Osmanlı'nın kadim şehri. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı önemli bir şehir. Aşıkların ve ozonların şehri. ‘Milletine namlusunu uzatana ben selam vermem' diyen Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehri. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Sırtını Sivaslılara dayayanın sırtı yere gelmez' dediği kadim şehir. Muhterem Sivaslı hemşehrilerim, böylesine güzel ve anlamlı bir programa Bağcılar Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan onur ve şeref duyuyorum. Bağcılar'da resmi kayıtlara göre 38 bin Sivaslı kardeşimiz var. Hep birlikte huzur ve güven içinde yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Sivaslılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Peker de, “Biz Sivaslılar derneği olarak nesillerimizi koruyacağımıza, hemşehrilerimizin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya, eğitim gören gençlerimize destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından 8 köşeli kasket takan Özdemir, fahri Sivaslı ilan edildi. Özdemir'e yavru Kangal cinsi köpek de hediye edildi.

Programda vatandaşlara madımak otundan yapılan yemekten dağıtıldı. Kazanın başına geçen Şatıroğlu ve Özdemir, yemekten davetlilere ikramda bulundu. Ayrıca kurulan bir stantta da köfteden pestükana, hingelden kömbeye kadar 40 çeşit yöresel lezzetin sunumu yapıldı. Büyük coşkunun yaşandığı meydanda Sivaslı yerel sanatçılar, yörelerine ait türküleri seslendirdi. Sivas Halk Oyunları Ekibi ve Kasketli Amcalar Halk Oyunları ekibi folklor gösterileriyle de programa renk kattı. Yoğun bir katılımın olduğu festivalde dünyaca ünlü Sivas kangal köpekleri de yerini aldı. Ziyaretçiler, kangal köpeklerini yakından inceleyip bol bol fotoğraf çekildi.