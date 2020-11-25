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Sivasspor, Karabağ maçına hazır

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında karşılaşacağı Karabağ maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I grubu 4. haftasında yarın oynayacağı Karabağ maçı hazırlıklarını bugün Başakşehir Fatih Terim Stadı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan idman, ısınma ile başladı. Top kapma yapan kırmızı-beyazlı futbolcular, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Karabağ maçının taktiği üzerinde durdu.


Korona virüse yakalanan 8 futbolcunun yanı sıra sakatlığı bulunan 1 futbolcu olmak üzere toplam 9 oyuncu antrenmana katılmadı.

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