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Sivasspor kupasını aldı

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Sivasspor kupasını aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor kupasını aldı.


60. Türkiye Kupası'nı Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 mağlup ederek elde eden Sivasspor düzenlenen seremonide Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez'den kupasını aldı. Kariyerinde ilk kez bu başarıyı yakalayan kırmızı-beyazlılar büyük bir coşku yaşarken, Türkiye Kupası Final maçının futbolcusu ise müsabakayı takip eden basın mensuplarının oylarıyla Kayserispor kalecisi Silviu Lung seçildi.

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