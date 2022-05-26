Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor kupasını aldı.

60. Türkiye Kupası'nı Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 mağlup ederek elde eden Sivasspor düzenlenen seremonide Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez'den kupasını aldı. Kariyerinde ilk kez bu başarıyı yakalayan kırmızı-beyazlılar büyük bir coşku yaşarken, Türkiye Kupası Final maçının futbolcusu ise müsabakayı takip eden basın mensuplarının oylarıyla Kayserispor kalecisi Silviu Lung seçildi.