Sıvı kaybı kadar kontrolsüz sıvı tüketimi de zarar

Sıvı kaybı kadar kontrolsüz sıvı tüketimi de sağlığa zarar veriyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, sıcak havaların kalbe fazla yük yüklediğini, vücut ısısının korunması için kalbin daha hızlı attığını dolayısı ile daha fazla çalıştığını belirtti. Köksal, “Kalp hızının fazla olması, mitral kapak hastalarında ve mitral kapak ameliyatı olmuş hastalarda nefes darlığının artmasına neden olabilir. Bu nedenle, vücudun su dengesine dikkat etmek ve gerekirse doktora danışılarak artmış kalp hızının dengelenmesi sağlamak için başvurmak gerekebilir” diyor.

Mitral kapak hastalarında vücutta fazla su toplanmasını önlemek için idrar söktürücü ilaçlara başvurulabildiğini belirten Köksal, “Aşırı sıcaklarda vücudumuz terleme ile fazla su kaybeder. Bu nedenle eğer mitral kapak hastalarının tansiyonu düşük seyrediyor ise doktora danışılarak idrar söktürücü ilaçlar kesilebilir veya dozu azaltılır. Mitral kapak hastalarının tuz ve tuz içeren gıdalardan (soda, gazlı içecekler, turşu vs) uzak durmaları gerekmektedir. Ancak yaz aylarında terleme ile beraber suyun yanında tuzda vücuttan atılacağı için bacaklarda kramp olması halinde, hastaların bir miktar tuz tüketmeleri gerekebilir. Mitral kapak hastaları için yazın sıcak havalarında vücut su dengelerini takip etmenin en pratik yolu ise haftalık kilo takibi yapılmasıdır. Eğer hasta 1 haftada 2-3 kilo almış ise su ve tuz tüketimi kısıtlanmalıdır. Aksine hastaların tansiyonu düşük seyrediyor ve kilo kaybı varsa ki bu yazın sıcak günlerinde olabilecek bir durumdur. Gereğinde idrar söktürücü ilaçlar kesilebilir ve daha fazla su tüketmeleri önerilir” dedi.

Köksal, yazın özellikle yüksek sıcaklık görülen zamanlarda bilinçsiz ve aşırı egzersiz yapmanın fazladan su kaybına neden olacağının altını çizerek, “Gerek aşırı sıcaktan gerekse bilinçsiz egzersizden dolayı vücudun su kaybına uğraması, kalp kapak hastalarının problemlerle karşı karşıya kalmasına neden olur. Bunun yanı sıra sıvı kaybına uğrayan hastaların yaptığı en büyük yanlış ise bu kaybın çok su içerek yerine konulmaya çalışılmasıdır. Kontrolsüz sıvı kaybı sonrası kontrolsüz su tüketimi bazen vücutta aşırı sıvı yüküne sebep olabilir ve bu sıvı çoğunlukla akciğerlerde birikerek akciğer ödemi dediğimizi tehlikeli bir nefes darlığı tablosuna yol açabilir. Hastanın vücudunu bu durumdan koruması için kontrolsüz su kaybı ve su içimine dikkat etmesi; ilaçlarının doz kontrolü için doktoruna başvurması son derece önemlidir. Ayrıca vücudun aşırı sıvı kaybı kanın pıhtılaşmaya yatkın olmasına, bu yatkınlık da mekanik kapağın çalışmasını bozabilir veya kalp damarlarındaki stentlerin tıkanmasına sebep olabilir. Bu yüzden kan sulandırıcı ilaçlar düzenli alınmaya devam edilmelidir ve kaybedilen sıvının kontrollü olarak yerine konması gereklidir. Tavsiye ettiğimiz tüketilecek sıvı sadece su'dur" dedi.