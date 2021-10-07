Sivil Havacılık Genel Müdürü Yüksek: "Sıcak hava balonunun ilk ihracatı yapıldı”

Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na katılan Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, “2 şirketimiz sıcak hava balonu üretme noktasında yerli ve milli konsept anlamında çok önemli faaliyetler yürütüyorlar. Hatta bunlardan bir tanesi ilk ihraçlarını yaptı” dedi.

Türkiye'nin alanında en önemli ulaştırma ve haberleşme odaklı etkinliği olan Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na katılan Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, önemli açıklamalarda bulundu. 3 gün sürecek olan ve Atatürk Havalimanı C Terminali Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen şuranın fuar alanında bilgi veren Prof. Dr. Kemal Yüksek, sıcak hava balonu, İHA ve drone alanında dünyada ilke imza atan birçok hamle yaptıklarını ifade etti.

“600 bin civarında pilot kaydımız var”

Drone'ların emniyetli bir şekilde uçurulması için çalıştıklarını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, “2 tane şirketimiz sıcak hava balonu üretme noktasında yerli ve milli konsept anlamında çok önemli faaliyetler yürütüyorlar. Hatta bunlardan 1 tanesi ilk ihraçlarını yaptı. Yaklaşık 50 binin üzerinde kayıtlı İHA ve drone var. Aynı şekilde 600 bin civarında pilot kaydımız var. Buradaki önemli unsurlar bunların operasyonlarının yönetilmesi. Dolayısıyla burada önemli olan bunları nerede, nasıl ve kim uçuracak. Operasyon olarak faaliyetleri nasıl idame edilecek? Kimi kargo taşıyacak, kimi ilaçlama yapacak. Bunların her birinin ayrı değerlendirilmesi söz konusu. Tabii burada esas olan bizim ilk takıldığımız nokta. Bunların takip ve kimliklendirilmesi” şeklinde konuştu.

“Buradaki faaliyetler güvenlik ve emniyet açısından yönetilme imkanı olacak”

Yüksek, “Dolayısıyla bu konseptte yerli olarak üretilecek drone ve İHA'ların içerisine gömülebilecek ama yerli üretilmemiş veya önceden üretilmişlere takılabilecek bir prototipi tasarlattık. Bunu saha İstanbul içerisinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Günün sonunda bu cihazlarla biz drone'ların uçtuğu bölgeleri takip edebilecek ve izleyebileceğiz. Yasak bölgelere geçişlerde ise haberdar olacağız. Aynı zamanda havada bulunan kimlikleri tespit etme imkanı da 3 kilometre içerisinde antenlerle yapılacak. İHA ve drone yolları kuracağız. İstanbul ve Ankara arasında yeni, boy bir dikdörtgen prizma şeklinde hava koridorları kuracağız. Buradaki faaliyetler güvenlik ve emniyet açısından yönetilme imkanı olacak. Aslında karayolları gibi drone yolları konsepti çok yakında bizim bünyemizde olacak. Bu noktada da geliştirdiğimiz bu prototiple beraber bu anlamda dünyada da belki ilk defa yöneten ülke olma ünvanına da sahip olacağız. Havaalanları civarlarının korunması konsepti. Burada da belli güzel çözümlere saha İstanbul içerisinde ve Roketsan ile yapılan bir modelle belli bir noktaya getirdik. Bu da dünyada ilk olacak” dedi.