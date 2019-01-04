Sivil polisten yaşlı kadına darp iddiası

Şişli'de sivil bir polis memurunun, noter katibi eşiyle tartışan 67 yaşındaki kadını ve çocuklarını darp ettiği iddia edildi. Darp sonrası ayağı kırılan ve yüzünde morluklar oluşan Fatma Çamur, “Tekme, tokat attı, ayağımı kırdı. FETÖ'cülerin askerleri milleti nasıl dövdüyse o da bizi öyle dövdü” derken, kavgaya karışan oğlu Güven Çamur ise gözaltına alındı.

Şişli'deki bir noterde önceki gün meydana gelen olayda, Yozgat'ta şehirlerarası otobüsün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Zahide Özoluk'un 67 yaşındaki annesi ve yakınları, kazaya ilişkin soruşturmanın takibi için avukata vekalet vermek üzere notere gitti. Burada işlemlerini yapan 67 yaşındaki Fatma Çamur doldurması gerek evrakları eksik doldurdu. Gözlerinin iyi görmediğini ve iyi yazamadığını belirterek noter çalışanından yardım isteyen Çamur'la noter çalışanları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası noter katibi, polis olan kocasını arayarak durumu anlattı. Fatma Çamur, kızları Semra Yetiş, Sevda Çamur ve oğlu Güven Çamur ile birlikte noterden çıktığı sırada sivil polis olduğu iddia edilen A. E.'nin saldırısına uğradı. Yüzü tanınmayacak hale gelen 67 yaşındaki Fatma Çamur'un bacağı da olay sırasında kırılırken, kızı Semra Yetiş'in ise kulak zarı patladı. Kavga sırasında polis memuru A. E.'nin parmağını kırdığı iddia edilen Güven Çamur ise gözaltına alındı.

Tekerlekli sandalye ile adliyeye gelerek polis ve noter katibi hakkında suç duyurusunda bulundu

Olayın ardından tekerlekli sandalye ile Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelen Fatma Çamur noter katibi ve polis A. E. Hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunduktan sonra şikayetçi sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Kapıya çıktığında polis olan A. E.'nin kendilerini beklediğini ifadesinde anlatan Çamur, “Önce oğlum Güven'e saldırdı. Daha sonra bana ve kızıma saldırdı. Beni yere yıkıp ayağıma tekme attığı için ayağım kırıldı. Darp raporum mevcuttur. Kızım Semra'nın da bu darp sonucunda kulak zarı patlamıştır. Duyma güçlüğü çekmektedir. Olayda bize darp uygulayan polis memuru A. E. bize vururken parmağını çatlatmış, bununla ilgili hastanede yatış yapmış. Bunun üzerine oğlum Güven'i gözaltına aldılar” dedi. Çamur adını öğrenemediği noter katibinden ve polis olan kocası A. E.'den şikayetçi olduğunu kaydetti.

“Okumakta zorlanınca noter katibi bağırdı”

İfade işleminin ardından Fatma Çamur basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olay günü vekaletnameyi imzalaması için katibin kendisine uzattığını ancak, “okudum” kısmını yazmakta zorlandığını anlatan Çamur, “Ben zorlanınca noter katibi kadın bana bağırmaya başladı. Kendisine bana bağırmamasını söyledim. Ayrıca oğlum da ‘anneme neden bağırıyorsun' diye tepki gösterdi. Bu kadın o esnada polis memuru olduğunu sonradan öğrendiğim eşini arayarak olay yerine çağırdı” dedi.

“Bizi çok dövdü çok”

Şikayeti sonrası basın açıklaması yapan Fatma Çamur, noter katibine gözlerinin iyi görmediğini söyleyerek yardımcı olmasını istediğini söyleyerek, “Kızım öldü diyorum ‘ne yapayım kızın öldüyse' diyor. Böyle laf olur mu? Bunun üzerine oğlum kızdı, ‘anneme bağırma annemin zaten içi yanmış' dedi. Karısı telefon açıyor. Oradan adam önümüze çıktı. Daldı, oğlumu altına aldı. Tekme tokat attı. Ayağımı kırdı. Oğlumu döverken parmağı kırılmış. Öteki kızımın kulak zarı patladı. Polisten şikayetçiyiz. Bizi çok dövdü çok. FETÖ'cülerin askerleri milleti nasıl dövdüyse o da bizi öyle dövdü” dedi.

Çamur'un kardeşi Mithat Kızılkaya ise “Vekalet verirken noterde tartışma çıkıyor. Kadın kocasını çağırıyor. Kocası polismiş. Geliyor oğlunu, bunu ve kızını iyice benzetiyor. Hali böyle” dedi.

Noter çalışanı polis olan eşini çağırıyor, ve gelen eşi kadınları darp mı ediyor şeklindeki soru üzerine Kızılkaya, “Aynen öyle. Geliyor. Polis olduğunu falan da demiyor. İyice benzetiyor” diye konuştu.

Kavgaya karışan ve gözaltına alınan Güven Çamur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaralama suçundan hakkında işlem yapılan Güven Çamur, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.