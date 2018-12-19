Sivil toplum profesyonelleri ve sosyal girişimcilerden kariyer yolculuğu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Küresel Yetenek Yönetimi Merkezi ‘Hayata İz Bırak! Sivil Toplum ve Sosyal Girişimcilik Kariyer Buluşmaları'nı düzenliyor. Etkinlik, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve sosyal girişimcileri öğrencilerle buluşturacak. 20 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek etkinlikte sosyal girişimciler ile sivil toplum profesyonelleri kariyer hikayelerini paylaşacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Küresel Yetenek Yönetimi Merkezi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sosyal girişimcileri öğrencilerle buluşturuyor. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre ‘Hayata İz Bırak! Sivil Toplum ve Sosyal Girişimcilik Kariyer Buluşmaları' etkinliğinde sosyal girişimciler ve sivil toplum profesyonelleri başarı hikayelerini, kariyer imkanlarını öğrencilerle paylaşacak. Sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla kurulacak standlarda öğrenciler ilgilendikleri kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelme imkanı bulacak.

20 Aralık Perşembe günü santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenecek etkinlik iki oturumdan oluşacak. İlk oturumda öğrenciler, başarıya ulaşmış Bilgi mezunu sosyal girişimcilerin hikayelerini dinleyecek. İkinci oturumdaysa sivil toplum temsilcilerinden, kariyerler planlaması hakkında bilgi alacaklar.

Ayrıca etkinlik süresince kurulan alanda, Ahtapot Gönüllüleri Derneği, Caritas Internationalis, Dünya Çocukları Derneği, Greenpeace, Hayata Destek Derneği, Koruncuk Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, LÖSEV, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Tema Vakfı, Toplum Gönüllüleri Derneği ve Türk Eğitim Vakfı'nın açtığı stantlarda sivil toplum temsilcileriyle tanışma şansını yakalayan öğrenciler kariyer planları için fikir alışverişinde bulunabilecekler.