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Sivrice'de çocuklara motosiklet eğitimi

Elazığ’da yaşanan depremin ardından hayatın normale döndüğü Sivrice’de Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından çocuklara yönelik motosiklet eğitimi verildi.

Elazığ'da yaşanan depremin ardından hayatın normale döndüğü Sivrice'de Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından çocuklara yönelik motosiklet eğitimi verildi.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak 1 hafta boyunca yapılan eğitimlerde gönüllü ve görevli eğitmenler 200'e yakın çocukla bir araya geldi. Eğitimlerde trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılırken, koruyucu ekipman kullanımı ile ilgili de bilgiler aktarıldı. Eğitim etkinliği boyunca hem çocuklar hem de eğitmenler maske, eldiven ve dezenfektan kullanımı konusunda titizlik gösterdi.


Türkiye Motosiklet Federasyonu Elazığ İl Temsilcisi Yunus Uçar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız ilk önce depremden etkilendi ve hemen ardından koronavirüs (Kovid-19) salgını baş gösterdi. Düzenlediğimiz motosiklet eğitimini daha önce yapıp çocuklarımızın yüzlerini güldürecektik. Maalesef tüm dünyayı saran koronavirüs salgınında eğitim faaliyetimizi yapamadık. Yeni normale dönüşle birlikte Elazığ'da tekrar faaliyetlere başladık. İlk etapta Sivrice ilçemizde bir hafta boyunca yaşları 4 ila 12 arasında olan çocuklara elektrikli motosikletlerimizle hem trafik hem de motosiklet eğitimi verdik. Eğitimler esnasında bakanlığımızın belirlemiş olduğu koronavirüs tedbirlerine dikkat ettik. 200'e yakın çocuğumuzu motosikletle tanıştırıp, ilk kez tecrübe etmelerini sağladık. Eğitmenlerimize ve çocuklarını motosiklet eğitimine gönderen ailelere çok teşekkür ederim." dedi.

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