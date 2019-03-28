Siyasal İletişim Danışmanı Sosyolog Zeynep Banu Dalaman, “Başkanlık iki dönemle sınırlanmalı”

Bir belediye başkanı bir ilçeye en fazla iki dönem, yani on yıl gibi bir süre hizmet etmektedir. Ondan sonra projelerini tamamlayıp başka birine şans vermektedir” dedi.

Seçim çalışmalarını bir aydır Büyükçekmece'de yürüten Demokratik Sol Parti Genel Başkan Danışmanı Sosyolog Zeynep Banu Dalaman, seçime günler kala Büyükçekmece'deki seçmenin tavrını değerlendirdi. Bir belediyede belediye başkanlığının en fazla iki dönem ile sınırlandırılması gerektiğini belirten Zeynep Banu Dalaman, “Tüm dünyada bunu bir çok örneği vardır. Bir belediye başkanı bir ilçeye en fazla iki dönem yani on yıl gibi bir süre hizmet etmektedir. Ondan sonra projelerini tamamlayıp başka birine şans vermektedir. Bu Avrupa'da gayet centilmence yapılmaktadır, insanlar bir beldeye hizmetleri sona erdiği zaman başka birine rahatlıkla devredebilmektedirler” dedi.

“Kararsızların oranı yüzde 15”

Partiler açısından bakıldığında Büyükçekmece'de yüzde 15 kararsız oy bulunduğunu ifade eden Zeynep Banu Dalaman, şöyle konuştu:

“Bunların ideolojik oy olduğunu düşünüyorum ve bunların şu an için sandığa gitmeyecekleri gibi bir tablo var ortada. Çünkü ideolojik oy sahibi hiçbir zaman kendi ideolojileri dışındaki bir partiye oy vermezler. Ama son dakikada hizmet düşünerek daha akılcı bir yola giderek gidebilirler. Bu arada sahada on yıldır sesi çıkmayan bizim partimiz Demokratik Sol Parti'nin varlığı var. Biz gittiğimiz zaman insanlar Demokratik Sol Parti'de Ecevit ruhunun yeniden şahlanmasını görmek istediklerini ve bu anlamda şans verebileceklerini söylüyorlar. Bir yandan da daha önce belediye başkanlığı yapmış birinin hizmet sunacağını düşünen bir kesim de var. Ama bunlar da net bir şekilde kararlarını açıklamıyorlar. Tabi bu arada Büyükçekmece'de bir de Demokrat Parti ve Doğru Yol Partisi geleneğinden gelen birçok seçmen var. Bu seçmenler daha önce ikiye bölünmüştü. Bir kısmı CHP'yi bir kısmı AK Parti'yi destekliyor. Bunlar arasında bir oynama olur mu onu da seçimlerden sonra görmüş olacağız."