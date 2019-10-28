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Skrtel gollerine devam ediyor

Medipol Başakşehir’in sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Martin Skrtel, ligdeki gol sayısını ikiye çıkardı.

Medipol Başakşehir'in sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Martin Skrtel, ligdeki gol sayısını ikiye çıkardı. Slovak futbolcu, geçtiğimiz hafta Göztepe maçındaki golüyle turuncu-lacivertlilere üç puanı getirmişti.


Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin golleri Edin Visca ve Martin Skrtel'den geldi.


İstanbul ekibinin başarılı stoperi Skrtel, geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçının ardından bordo-mavililere karşı da ağları havalandırdı.

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