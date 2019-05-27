Slaven Bilic, TFF'nin Pro Lisans Kursu'na katıldı

Bir dönem Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Slaven Bilic, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol (TFF) Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu'na konuk oldu.

TFF'nin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde süren UEFA Pro Lisans kursunda, Slaven Bilic, kursiyerleri ile bir araya geldi. 2002 yılında UEFA Pro Lisans diplomasını alan Bilic, bu süre zarfında hem ulusal takımlarda, hem de farklı ülkelerdeki kulüplerde yaşadığı tecrübelerini kursiyerlerle paylaştı.

UEFA Pro Lisans Kursu, 3 Haziran Pazartesi günü sona erecek.