Slaven Bilic tribünde!

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti. Şenol Güneş'in son maçında Bilic'in tribünde yer alması kafalarda soru işareti bıraktı.

Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic, Kasımpaşa maçını tribünde takip etti. 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü yapan ve ardından İngiltere'nin West Ham United takımına giden Slaven Bilic, ekim ayından bu yana ise Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımının başında bulunuyor. Karşılaşmayı locadan takip eden Slaven Bilic'in, Teknik Direktör Şenol Güneş'in son maçını Vodafone Park'tan takip etmesi, kafalarda soru işareti bıraktı. Özellikle Bilic'i gören birçok taraftar, Hırvat çalıştırıcının önümüzdeki sezon takımın başında olup olmayacağını merak etti.