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Slavia Prag - Fenerbahçe maçını Chris Kavanagh yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Fenerbahçe’nin, deplasmanda oynayacağı Slavia Prag mücadelesini İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Fenerbahçe'nin, deplasmanda oynayacağı Slavia Prag mücadelesini İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.


Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ikinci müsabakasında deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak. UEFA, bu zorlu mücadelenin hakemlerini de açıklandı. 24 Şubat Perşembe günü saat 23.00'de başlayacak maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Harry Lennard yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

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