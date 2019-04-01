Snowboard Cross Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası'nda

Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Cross Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası için Avusturya'nın Reiteralm kentine gitti.

Şampiyonada dün yapılan yarışmalarda Muhammet Polat, 28. olarak çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde Avusturya, Amerika ve İsviçreli rakipleri ile eşleşen Muhammet Polat bugün yarı finale kalabilmek için mücadele edecek.

Dünya Gençler Şampiyonasına katılan milli takım kafilesi şu isimlerden oluşuyor:

Ejder Budak (Teknik Kurul Üyesi)

Serdar Özger (Antrenör)

Hasan Batıkan Yılmaz (Antrenör)

Sporcular

Muhammed İkbal Yılmaz

Muhammed Cem Boydak

Mehmet Yusuf Furkan Uğurlu

Muhammet Polat

Haşim Cenk Mutlu