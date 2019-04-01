İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Snowboard Cross Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası'nda

Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Cross Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası için Avusturya’nın Reiteralm kentine gitti.

Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Cross Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası için Avusturya'nın Reiteralm kentine gitti.


Şampiyonada dün yapılan yarışmalarda Muhammet Polat, 28. olarak çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde Avusturya, Amerika ve İsviçreli rakipleri ile eşleşen Muhammet Polat bugün yarı finale kalabilmek için mücadele edecek.


Dünya Gençler Şampiyonasına katılan milli takım kafilesi şu isimlerden oluşuyor:



Ejder Budak (Teknik Kurul Üyesi)


Serdar Özger (Antrenör)


Hasan Batıkan Yılmaz (Antrenör)



Sporcular


Muhammed İkbal Yılmaz


Muhammed Cem Boydak


Mehmet Yusuf Furkan Uğurlu


Muhammet Polat


Haşim Cenk Mutlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.