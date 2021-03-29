Snowboard'ta üç madalya

Bulgaristan'da 29-30 Mart tarihlerinde yapılan National CUP'ta Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Milli Takımı, 3 madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Milli Takımı, Bulgaristan'da 29 -30 Mart tarihlerinde gerçekleşen National CUP yarışında 3 madalya kazandı. Bulgaristan Bansko'da organize edilen National CUP'ta bugün yapılan PGS yarışında 6 ülkenin ve çok yüksek puanlı sporcuların katıldığı yarışmada erkeklerde Emre Boydak büyük finalde gümüş, Uras Uçanoğlu küçük finalde bronz madalya kazandı. Kadınlarda ise Selin Gülce Güler büyük final yarışarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Snowboard Milli Takım Antrenörü Hasan Batıkan Yılmaz, “Sporcularımızın performansı sezon başından itibaren giderek yükseliyor. Çalışmalarımız bu şekilde devam ettiği takdirde başarı kaçınılmaz olacaktır. Türk sporcularının podyumda bayrağımızı bundan sonra da dalgalandıracağına inanıyoruz” dedi.