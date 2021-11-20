Sobadan çıkan yangında genç adam hayatını kaybetti

Kadıköy'de elektrikli sobadan çıkan yangında, 34 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Acı haberi alan anne fenalık geçirirken, genç adamın 1 hafta sonra nişanlanacağı öğrenildi.

Olay, Kadıköy Eğitim Mahallesi Nahit Bey Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, 34 yaşında Ufuk Işık, ısınmak için elektrikli sobayı açtı. Henüz bilinmeyen bir nedenle sobadan yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, dumandan zehirlenen 34 yaşındaki Ufuk Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Işık'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, acı haberi duyan genç adamın annesi sinir krizine girerek fenalık geçirdi.

Işık'ın komşusu Hanifi Saraç, “Hastanede nöbetten çıktım, sabah saatlerinde eve geldiğimde üst kattan masa ve sandalye sesleri geliyordu. Tamir yapılıyor diye düşünerek yukarı çıkmadım. Ben uyuyunca, komşular sesten dolayı yukarı çıkmış. Kapıyı kırınca olayla karşılaşmışlar. Polise, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermişler. Yangın elektrikli sobadan çıkmış. Şahıs dumandan etkilenerek hayatını kaybetmiş. Ev doğal gazlıydı ama elektrikli soba kullanıyordu” diye konuştu.

Yangında hayatını kaybeden genç adamın 1 hafta sonra nişanlanacağı öğrenildi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.