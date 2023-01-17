SOCAR Energy School programı ilk mezunlarını verdi

Türkiye'nin önde gelen endüstriyel holdinglerinden SOCAR Türkiye ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU iş birliğiyle düzenlenen SOCAR Energy School sertifika programının ilki gerçekleştirildi. 6 hafta süren programı başarıyla tamamlayan 65 katılımcıya, düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Yapılan açıklamaya göre, küresel ve bölgesel enerji alanındaki konuları çok yönlü değerlendirme ve 360 derece bakış açısı edindirmeyi amaçlayan, akademi ve sanayi arasında iş birliği fırsatı sağlayan sertifika programında, kamu ve özel sektör yöneticilerinden basın mensuplarına kadar pek çok farklı sektörden katılımcılar bir araya geldi. SOCAR Energy School'da; günümüzde enerji, enerji talebi, yeni enerji teknolojileri gibi genel konuların yanı sıra elektrik, elektrik şebekesinin işleyişi, petrol & doğal gaz piyasaları ve endüstrisi, Hazar Bölgesi, Türkiye, Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan enerji politikaları, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, enerji güvenliği, kurumsal iklim değişikliği yönetimi ve enerji mevzuatı alt başlıklarında toplam 63 saat süren online eğitim verildi. Programın 2023 yılında da gerçekleştirilmesi planlanıyor.