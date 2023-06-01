SOCAR Türkiye, Bakü'deki fuarda Türkiye'deki 15 yıllık yolculuğunu anlattı

Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'na katılan SOCAR Türkiye, fuara katılan üst düzey devlet yetkililerini ve ziyaretçileri, Türkiye'de geçirdiği 15 yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bilgilendirdi.

Türkiye'nin en büyük entegre endüstriyel holdinglerinden ve en büyük doğrudan dış yatırımcılarından olan SOCAR Türkiye, Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'nda, (International Caspian Oil & Gas Exhibition) Türkiye'de faaliyete başladığı 2008 yılından bu yana hayata geçirdiği yatırımlarla ilgili bilgi paylaştı. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi`nin (SOCAR) ana sponsor olduğu ve 28'inci kez kapılarını açan bölgenin en büyük enerji fuarı 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında Baku Expo Center'da gerçekleştiriliyor.

Fuarın açılış gününe katılan Azerbaycan Cumhuriyeti`nin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, aynı zamanda şirketin stand alanını ziyaret ederek Türkiye'deki 15 yıllık başarılı faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Yapılan açıklamaya göre, 2008 yılında Petkim'in yüzde 51 hissesinin alımıyla Türkiye pazarına giren şirket, Türkiye'de geçen 15 yıl içerisinde 18.2 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleştirdi. Türkiye'de petrokimya, rafineri ve doğal gaz alanında STAR Rafineri, SOCAR Depolama, SOCAR Terminal, Bursagaz, Kayserigaz gibi önemli grup şirketlerine sahip olan SOCAR, aynı zamanda Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz ulaştıran, Güney Gaz Koridoru'nun en önemli halkası olan TANAP'ın da büyük ortağı.

Fuara katılan SOCAR Türkiye CEO'su (Vekaleten) Elchin Ibadov, ''15 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirdiğimiz stratejik öneme sahip projeler ve ülkelerimize kattığımız değerle, Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve en büyük entegre endüstriyel holdingi olmak bizlere gurur veriyor. 2023 bizim 15. yılımız olmasının yanı sıra, her iki ülkenin tarihi açısından çok anlamlı bir yılı da ifade ediyor. Bu yıl modern Azerbaycan'ın kurucusu ve Ulusal Liderimiz Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yıl dönümünü, aynı zamanda, sadece coğrafi konumu değil, zenginlikleriyle, halkıyla, tarihi ve doğasıyla eşsiz bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyoruz. Şirketimizi, Ulu Önder Haydar Aliyev'in işaret ettiği kardeşliğin, dostluğun bir simgesi olarak görmeye ve her iki ülkenin stratejik ortak hedefleri, ekonomik kalkınması için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.